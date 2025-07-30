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Російське державне інформагенство опублікувало статтю «Живим в Україні не повинен залишитися ніхто»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російське державне інформагенство опублікувало статтю «Живим в Україні не повинен залишитися ніхто»
Стрельников: всі терміни для прозріння вже пройшли і ми не будемо більше нікого ні до чого закликати і вмовляти
колаж: glavcom.ua

Кремлівський пропагандист розповів про те, що має статися з українцями і як має завершитися війна

Кремлівський пропагандист Кирило Стрельников, один із засновників проєкту PolitRussia та частий гість російських державних телеканалів, опублікував на державному інформаційному агентстві статтю, в якій стверджує, що Захід лицемірно вихваляє Збройні Сили України, водночас використовуючи українців як «лабораторних щурів» у «найдешевшій війні» проти Росії. Про це повідомляє «Главком».

Стрельников починає свою статтю з «інформаційного парадоксу»: начебто західні ЗМІ безперервно заявляють про сильну українську армію, яка готується до потужного наступу. Водночас, як заявляє пропагандист, ті ж самі джерела нібито повідомляють про колапс оборонних порядків ЗСУ, загрозу оточення, проблеми з логістикою, падіння моралі, зростання дезертирства та «усихання» армії.

Пропагандист цитує низку західних аналітичних центрів та військових діячів, таких як Atlantic Council, Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), професора Філіпса О’Брайена, колишніх командувачів Девіда Петреуса та Бена Ходжеса, а також австралійського генерала у відставці Міка Райана, які нібито називають українську армію «однією з провідних військових держав Європи», «найкращою у світі» та такою, що перевершує стандарти НАТО.

Стрельников називає це «тролінгом 1000-го рівня» і вказує на те, що, попри такі «хвалебні панегірики», західні військові академії не вивчають досвід української армії. Натомість, за його словами, дослідницький центр армії США The Foreign Military Studies Office (FMSO) нещодавно опублікував масштабний навчальний посібник «Як воює Росія», де «докладно описуються суворі уроки, які американські військові витягують із дій Росії» в Україні.

Потім кремлівський пропагандист переходить до головного посилу своєї статті, стверджуючи, що всі похвали на адресу ЗСУ – це «обгризена кістка, яку кидають вдячним тубільцям їхні білі пани». Він заявляє, що «багато українців готові вмирати за те, що американці та європейці їх назвали «найкращою армією у світі», тоді як у реальності для українських солдатів «уготована єдина доля: доля лабораторних щурів, яких безжально умертвляють для дослідів».

На завершення Стрельников заявляє, що «колишній міністр оборони України Резніков, і нинішній міністр Шмигаль без втоми твердили і твердять, що «для світової оборонної промисловості не придумати кращого полігону».

Все сроки для прозрения уже прошли, и мы не будем больше никого ни к чему призывать и уговаривать. Если люди сознательно и с радостью готовы умереть ради своих хозяев – это их выбор. Проблема одна: кружевные трусы мертвецам ни к чему.

«Всі терміни для прозріння вже пройшли і ми не будемо більше нікого ні до чого закликати і вмовляти. Якщо люди свідомо і з радістю готові померти заради господарів – це їх вибір. Проблема одна: мереживні труси мерцям ні до чого», – заявив пропагандист Стрельников.

Нагадаємо, звільнені з російського полону українські військовослужбовці нібито «стикаються з кримінальними переслідуваннями за дезертирство». Такий фейк, як пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБОУ, почали поширювати російські пропагандистські ресурси.

Пропагандисти стверджують, що українська влада порушує кримінальні справи проти всіх, хто повернувся з полону, позбавляє їх допомоги та змушує служити у «штрафних батальйонах».

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Теги: росія пропаганда пропагандист

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