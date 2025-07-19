Головна Київ Новини
search button user button menu button

Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ
Із дівчиною в подальшому спілкуватимуться працівники Служби безпеки України
фото: поліція Києва

Поліція розшукала та притягнула до відповідальності дівчину, яка у метро нібито вигукнула «Слава Росії»

Поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом відео, на якому пасажирка вагона потяга червоної гілки київського метрополітену відкрито висловлювала підтримку країні-агресору. Поліцейські оперативно встановили особу жінки.

Під час спілкування з правоохоронцями затримана пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає.

Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські чи виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Окрім адміністративного покарання, із дівчиною в подальшому спілкуватимуться працівники Служби безпеки України.

Нагадаємо, у Київському метрополітені стався інцидент, який нині розслідує поліція. За інформацією із соцмереж, пасажирка висловлювала схвальні гасла на підтримку країни-агресора, що спричинило конфлікт з іншим пасажиром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва та місцеві пабліки.

Повідомляється, що поліція розпочала перевірку за фактом інциденту в Київському метрополітені, інформацію про який правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж.

Читайте також:

Теги: росія Київ метро поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український Інститут Національної Пам'яті – це «центр творення і ефективної співпраці»
Український Інститут Національної Пам’яті: на лінії вогню
6 липня, 14:27
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 червня
27 червня, 14:05
Константін: Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід
Президент «Сьона» прокоментував скандальну гру клубу в Росії
2 липня, 16:21
Весніна відома своє підтримкою війни проти України
«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
7 липня, 19:28
Генерал-майор Михайло Гудков, 2023 рік
Путін зробив двічі Героєм Росії генерала, який убивав українців на Київщині та Курщині
6 липня, 16:13
Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі
«Смачно помер». Російські пропагандисти розхвалили міністра, який загадково загинув після звільнення
7 липня, 19:51
Рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською буде обмежено частково
Пішохідний міст над Саперно-Слобідською буде закрито майже на рік
9 липня, 13:50
Правоохоронці оперативно встановили особу порушника
Скандал на Тернопільщині: підліток осквернив пам’ятник Герою Небесної сотні
13 липня, 15:47
Лавров вважає, що Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО
Лавров висміяв погрози Трампа
15 липня, 17:29

Новини

Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ
Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ
Бордель чи клуб? Суд відмовився арештувати приміщення, контроль над яким здійснює Кличко та Палатний
Бордель чи клуб? Суд відмовився арештувати приміщення, контроль над яким здійснює Кличко та Палатний
Продовольчі ярмарки у Києві 19-20 липня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 19-20 липня: де можна придбати фермерські продукти
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
У Києві на дах будинку впала частина БпЛА
У Києві на дах будинку впала частина БпЛА
У Києві повітряна тривога тривала 59 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 59 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3648
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2803
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2575
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
2396
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua