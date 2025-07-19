Конфлікт у столичному метро: поліція розшукала дівчину, яка прославляла РФ

Поліція розшукала та притягнула до відповідальності дівчину, яка у метро нібито вигукнула «Слава Росії»

Поліція Києва притягнула до адміністративної відповідальності 25-річну місцеву мешканку, яка у метро вигукувала схвальні гасла на користь держави-агресора. Інцидент набув розголосу після публікації відео в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом відео, на якому пасажирка вагона потяга червоної гілки київського метрополітену відкрито висловлювала підтримку країні-агресору. Поліцейські оперативно встановили особу жінки.

Під час спілкування з правоохоронцями затримана пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає.

Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає накладення штрафу, громадські чи виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Окрім адміністративного покарання, із дівчиною в подальшому спілкуватимуться працівники Служби безпеки України.

Нагадаємо, у Київському метрополітені стався інцидент, який нині розслідує поліція. За інформацією із соцмереж, пасажирка висловлювала схвальні гасла на підтримку країни-агресора, що спричинило конфлікт з іншим пасажиром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва та місцеві пабліки.

Повідомляється, що поліція розпочала перевірку за фактом інциденту в Київському метрополітені, інформацію про який правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж.