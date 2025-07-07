Предстоятелю УПЦ МП Онуфрію треба готувати до санкцій? Юрист прорахував наступний крок влади

СБУ знайшла в архієрея російський паспорт, а президент відібрав українське громадянство

Очільник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій (у миру – Орест Березовський), якому 80 років, може потрапити під санкції після того, як втратив українське громадянство. Про це опосередковано заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні 2 липня. Адвокат із Адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі «Главкому» пояснив, що на практиці позбавлення громадянства часто передує застосуванню санкцій.

«На практиці дуже часто трапляються прецеденти, особливо це стосується український бізнесменів, політиків, публічних діячів, священнослужителів, яких держава спочатку позбавляє громадянства, а після застосовує санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи) вже не як до громадян України, так як це би суперечило Закону України «Про санкції», а вже як до фізичних осіб», – наголосив Трясов.

Правозахисник зауважив, що наразі митрополит Онуфрій, якому держава припинила громадянство України, втрачає всі права, які він мав як громадянин України. Водночас, якщо буде встановлено, що митрополит Онуфрій все ж таки не має громадянства РФ та російського паспорта (хоча СБУ раніше повідомляла про його наявність), то він набуває статусу апатрида – тобто особи без громадянства. Це може стати юридичним прецедентом, оскільки, згідно зі статтею 25 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни.

Нагадаємо, згідно із законом про санкції, Україна застосовує різні обмеження до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Санкції у вигляді позбавлення державних нагород застосовуються проти будь-яких нагороджених осіб.

Протягом повномасштабної війни Україна вже ввела персональні санкції проти верхівки Української православної церкви (Московського патріархату). Зокрема, під санкціями опинилися колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь), митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко), а також олігарх і клірик УПЦ МП Вадим Новинський.

Як повідомляв «Главком», 2 липня Служба безпеки поінформувала, що 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський) втратив громадянство України. Це відбулося на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Як повідомлялося, «Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.