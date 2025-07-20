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Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: хто потрапив під обмеження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: хто потрапив під обмеження
Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти п'яти людей
фото: Офіс президента

Санкції введено проти трьох громадян України та двох громадян РФ

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти п’яти людей за антиукраїнську пропаганду. Як повідомляє «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Під обмеження потрапили троє громадян України та двоє громадян РФ:

  • російська журналістка Юлія Латиніна;
  • український блогер Андрій Серебрянський (також відомий як Андрій Луганський);
  • бізнесмен Геннадій Балашов;
  • українська ексдепутатка Наталія Королевська;
  • військкор Тетяна Аксьоненко.

Як повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, причиною санкцій стала участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії Росії.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону користування майном, обмеження на економічну діяльність та обмеження доступу до їхнього контенту на території України.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за триваючу агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську Раду.

До нового пакету включено значний перелік із 55 осіб (14 фізичних та 41 юридична особа), відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Загальна кількість окремих осіб у списку санкцій тепер перевищила 2500.

У банківському секторі ЄС посилює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг фінансового обміну повідомленнями з ЄС. Вона розширюється до повної заборони транзакцій та охопить ще 22 російських банки, на додаток до 23, на які вже поширюється заборона. Знижено поріг санкцій проти фінансових установ третіх країн, що зривають санкції або пов'язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень (СПФП). Також запроваджується повна заборона на операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) та його субфондами, а також заборона на продаж систем управління програмним забезпеченням для банківського сектору РФ.

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Теги: санкції Володимир Зеленський Наталія Королевська Геннадій Балашов блогер обмеження

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