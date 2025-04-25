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У Москві розпочалася зустріч Путіна та Віткоффа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Москві розпочалася зустріч Путіна та Віткоффа
Представник Трампа під час зустрічі з Путіним щиро усміхався до диктатора РФ
скріншот з відео

Представник США та глава Кремля обговорюватимуть припинення вогню та укладання мирної угоди

У Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Віткофф та Путін проводять четверту зустріч починаючи з лютого 2025 року. Попередня зустріч Путіна та спецпосланника Трампа проходила у Петербурзі.

На відео потрапив фрагмент, де представник Трампа щиро усміхається до російського диктатора та запитує як у нього справи. Варто зазначити, що Російська Федерація вчора масовано обстріляла Україну, вбивши у столиці 12 людей та поранивши сотню.

Як відомо, літак Віткоффа приземлився у московському аеропорту «Внуково». «Спецрейс зі США, який раніше увійшов у повітряний простір РФ з боку Латвії, приземлився в аеропорту «Внуково», – йдеться в заяві.

Цього тижня Москва готувалася до візиту спецпредставника президента США. Офіційні деталі візиту поки не розголошуються.

Ймовірно, Віткофф може обговорювати питання, пов’язані з припиненням вогню в Україні та відновленням дипломатичних відносин між США і Росією. Попередні зустрічі Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним були спрямовані на ці теми.

Раніше повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час наступної зустрічі з російським диктатором.

Під час попереднього візиту, який відбувся 11 квітня 2025 року, Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали понад п'ять годин, і, за словами представників Білого дому.

Ще раніше, у березні, Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з російськими посадовцями. Тоді обговорювалися можливості для мирного врегулювання війни та економічної співпраці між США і Росією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

До слова, Україна та Європа сформували план врегулювання російсько-української війни. Його передали Сполученим Штатам.

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Теги: росія путін переговори Стів Віткофф

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