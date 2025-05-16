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Гауляйтер Запорізької області Балицький «переписав» вкрадений приватний готель на сина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Гауляйтер Запорізької області Балицький «переписав» вкрадений приватний готель на сина
Готель «Перлина Таврії», для якого зареєстровано новий торгівельний знак
фото: сайт готелю

Підприємство Балицького-молодшого тепер порядкує у «націоналізованому» готелі «Перлина Таврії»

 Олександру Балицькому, синові очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, належить підприємство «Магнат», розташоване у Мелітополі. Ця фірма на початку 2025 року зареєструвала товарний знак Mytavria. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські реєстри.
 
Знак зареєстрований під вже існуючий готель «Перлина Таврії». Це вдалося з’ясувати завдяки тому, що адреса новозареєстрованого знака та готелю – ідентичні: він розташований у Кирилівці на вулиці Коса Пересип, 58.

Торгівельний знак було зареєстровано у січні 2025 року
Торгівельний знак було зареєстровано у січні 2025 року
колаж: «Главком»

Заявку на реєстрацію знаку «Магнат» подавав ще у липні минулого року, але офіційно його було зареєстровано лише 9 січня 2025; термін дії ліцензії на знак Mytavria – до 2034 року.
 
У соціальній мережі Instagram є російська сторінка «Перлини Таврії», на яку підписано понад три сотні людей. Цей акаунт з’явився у червні минулого року. Також існує українськомовна сторінка в Instagram, останній допис на якій було опубліковано 15 листопада 2021 року. На цей акаунт підписано 5 тис. людей.

У Facebook українські власники готелю в червні 2022 року зробили допис, в якому повідомляли, що на території їхнього готелю перебувають окупанти: «На територію комплексу увійшла група озброєних окупантів. Вони повідомили, що планують відкрити сезон та працювати в повному обсязі на території нашого комплексу. Наразі готель «Перлина Таврії» перебуває поза нашим контролем, зв’язок з ним відсутній!».
 
Перший допис від імені «націоналізованої» «Перлини Таврії» у соцмережі «ВКонтакте» був присвячений випуску програми на «Радіо Росія», в якому розповідалося про привабливість готелю. На території «націоналізованого» місця відпочинку у 2024 році проходив пропагандистський захід, влаштований організацією «Росмолодь». А цього року під готель на честь 9 травня окупанти пригнали автомобіль з комуністичною символікою та прапором РФ. 23 лютого 2025 року на сторінці у «ВКонтакте» від імені готелю розмістили привітання «захисників».

Привітання із 9 травня від готелю «Перлина Таврії»
Привітання із 9 травня від готелю «Перлина Таврії»
скриншот: Instagram @zhemchuzhina.tavrii

Також представники готелю у березні цього року відвідали Міжнародну виставку туризму у Москві. До підготовки участі в заході залучили так зване «міністерство спорту та туризму Запорізької області», а серед відвідувачів виставки розігрували тижневу безкоштовну відпустку у готелі.
 
За інформацією українських медіа, власником готелю до 2022 року був уродженець Донеччини, який переїхав до Кирилівки разом із родиною, не витримавши життя в окупації.
 
У березні 2023 року власником товариства з обмеженою відповідальністю «Магнат» став Олександр Балицький. Юридична адреса цієї компанії є ідентичною місцезнаходженню готелю «Перлина Таврії», який розташований приблизно за годину їзди від Мелітополя.

У 2023 році Олександр Балицький став власником ТОВ «Магнат»
У 2023 році Олександр Балицький став власником ТОВ «Магнат»
скриншот: list-org.com

За даними російських реєстрів, за 2024 рік дохід ТОВ «Магнат» склав понад 77 млн рублів, в той час, як витрати – понад 85 млн. Отже, збитки Олександра Балицького склали 8 млн рублів.
 
Нагадаємо, що у 2022 році СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі. У 2023 с​​уд виніс вирок головному гауляйтеру Запорізької області: 15 років тюрми. У 2024 році Мін'юст запустив процес конфіскації активів зрадника і його родини; а у червні того ж року Україна націоналізувала майно гауляйтера. Загальна вартість націоналізованого становить понад 120 млн грн.  

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Теги: окупанти готель майно колабораціонізм окупація Мелітополь

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