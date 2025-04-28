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Північна Корея підтвердила відправку військових на підтримку Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Північна Корея підтвердила відправку військових на підтримку Росії
У червні 2024 року Путін і Кім Чен Ин підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії
фото з відкритих джерел

Рішення про відправку військових ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин згідно з договором про взаємну оборону між країнами

26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії, повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Yonhap.

За даними Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), рішення про відправку військових ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин згідно з договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

«Операція зі звільнення Курської області та відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Росії була успішно завершена», – йдеться у повідомленні KCNA.

Раніше ми писали, що Сили оборони продовжують утримувати ряд територій у Курській області. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Мається на увазі монастир в Курській області й пару населених пунктів. А також після рейду в Бєлгородську область Демидівка та навколо неї. Для росіян це питання пропагандистське – що вони вже звільнили всі території Росії. Це для них принципово, але досягнути вони цього не можуть. Зрозуміло, що з основної території, яку контролювали, витіснили вони. Але те, що це повністю не відбувається – це точно», – сказав Романенко.

Він додав, що російські пропагандисти використовують ті ж підходи, як і щодо Луганської області.

Також, одразу після заяв РФ, Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Теги: росія Північна Корея Курщина

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