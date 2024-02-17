Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого

Сьогодні заборонено лихословити, лаятися, сваритися

17 лютого, День кота в Європі, Всесвітній день людського духу, День спонтанного прояву доброти. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона.

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День кота в Європі

Святкування Дня кота в Європі прийшло до нас від італійців. Саме в Італії 28 років тому було започатковано це свято на честь вишуканих та надзвичайно непередбачуваних тварин.

17 лютого уся Європа присвячує день цим домашнім тваринам. Цей день з’явився в історії святкувань завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелетті. Оскільки за гороскопом знаком вільних і незалежних є Водолій, то саме лютий був обраний місяцем, коли необхідно святкувати День кота. Нині для святкування дня котів влаштовуються різноманітні ініціативи, серед яких – фотовиставки, конференції, дебати, і, перш за все, збір їжі та коштів для допомоги бездомним пухнастикам.

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Всесвітній день людського духу

Всесвітній день людського духу відзначається 17 лютого щороку.

Це свято було засновано у 2003 році філософом правди та мудрості, а також автором багатьох книг Майклом Леві. Можна сказати, що це свято пропаганди людського духу, який живе творчим, мирним, люблячим життям і яким ми, насправді, завжди повинні були б жити. Адже, коли ми дозволяємо будь-якому негативу поглинути нас і не робимо жодних дій, то ми потрапляємо у рабство своїх хибних ідей, уявлень та догм, які не приносять ні радості, ні щастя.

День спонтанного прояву доброти

Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day). Попри те, що свято досить молоде, з кожним роком його популярність в суспільстві зростає. Його можуть відзначати як окремі люди, так цілі організації, які заохочують прояви доброти та милосердя у суспільстві. Випадкові прояви милосердя надихають людей.

Яке сьогодні релігійне свято

17 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Теодора Тирона. Він був римським воїном-новобранцем, якого звинуватили у підпаленні язичницького храму. Було це за часів імператора Максиміна, який ненавидів християн. Тому Теодора одразу схопили. Побожний юнак не приховував віри і його почали сильно мучити. Але Бог підкріплював сили християнина. Тоді його приговорили до спалення.

Що не можна робити цього дня

Не варто дивитися на нічне небо, якщо побачити зірку, що падає, це принесе хвороби.

Не залишайте рукоділля на ніч на видному місці.

Заборонено лихословити, лаятися, сваритися.

Народні прикмети і традиції

Птахи вже почали повертатися з вирію — весна прийде рано;

Багато бурульок — до великого урожаю;

Туман — на дощове літо, морозний день — на холод.

Пам’ятні події 17 лютого

1720 рік — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;

1753 рік — Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;

1795 рік — у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;

1815 рік — відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;

1863 рік — у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;

1919 рік — Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;

1933 рік — виходить перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік";

1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1972 рік — гурт "Pink Floyd" завершує своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse";

1999 рік — Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 рік — Косово проголошує незалежність від Сербії;

2011 рік — починаються збройні заворушення в Лівії;

2015 рік — генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар'яна.