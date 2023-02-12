Загарбник розповів, до чого РФ готується на фронті у лютому: перехоплення

Солдат РФ розповів, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через півроку чи рік

Російські загарбники, ймовірно, готуються ініціювати чергову ескалацію у війні проти України в лютому. Росія стягнула на фронт багато нової техніки. Про це розповів окупант у розмові з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Солдат РФ розповів, що додому його не відпускають і відпустка можлива лише через півроку чи рік. При цьому, за його словами, влада РФ зараз хоче набрати велику кількість військових, вона змушує всіх підписувати контракт.

«Хлопці кажуть, що у лютому буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку підігнали. Буде вирішальний місяць. Або всіх ми переможемо, або обі*ремося і буде продовження війни», – додав окупант.

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Нагадаємо, триває 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.