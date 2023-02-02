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Олексій Гончаренко Народний депутат

Що не так з реакцією українців на «п’яні вечірки» у Києві

glavcom.ua
Правоохоронці провели обшуки в організаторів скандальних вечірок у Києві
фото: МВС

Правоохоронці встановили, що організаторами «вечірок» є двоє товаришів, які поширювали порно в мережі

Організатори «пʼяних вечірок» вже в СІЗО. Їм грозить до 7 років вʼязниці.

Вчора побачив багато дуже дивних коментарів та постів, що «дівчата самі винуваті і вони вели себе вульгарно, тому це ок, що ось таке з ними робили».

І так, пропишу для тих, хто не розуміє.

Якщо жінка навіть гола йде по вулиці — це не значить, що її можна гвалтувати чи вона погодилась на статевий акт.

Ні – значить ні.

Не знаю – значить ні.

Не хочу – значить ні.

Сумніваюсь – значить ні.

Лише ТАК значить ТАК.

Ніхто не має права торкатись жінки без її згоди.

Мені здається, що це якісь прописні істини, але, на жаль, ні. Якщо жінка одягнута викликаюче, то це її справа. Це не значить, що вона хоче з вами щось. Вона хоче з вами відносин лише тоді, коли вона сама це вам сказала.

Сорі, що доводиться пояснювати, якісь банальні речі, але я був шокований напливом цих коментарів та постів, які намагаються виправдити цих хлопців.

А і ще одне: те що їм дали повістки – це капець. Служба в ЗСУ – це не покарання. Служба в ЗСУ – це привілей.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: скандал українці порно жінка

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Олексій Гончаренко

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