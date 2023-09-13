СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки

Силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання «брудної» бомби.

«У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено», – йдеться в повідомленні.

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Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

«Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо. Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії», – зазначають в СБУ.

Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.