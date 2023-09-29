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Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Росіяни провалюють плани з примусової паспортизації
фото з відкритих джерел

Росіяни провели рейд з примусової паспортизації мешканців сіл Херсонщини

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених районів Херсонщини провалює плани з примусової паспортизації регіону. Вони намагаються будь-яким способом виправити ситуацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Російські посіпаки намагаються будь-яким способом виправити ситуацію з паспортизації населення. Цього разу ворог провів рейд селами Херсонщини для роздачі паспортів», – йдеться у повідомленні.

Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності паспорта Росії.

Від інших вимагали написати заяву на отримання паспорта РФ та цікавилися чому мешканці досі його не отримали.

Під час проведеного рейду чоловікам вручали повістки до районного військкомату, де вони мають стати на облік армії ворога.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Загарбники проводили демонстративні рейдові заходи, які мали на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна. До населеного пункту прибували колони порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ. Вони ставили людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що омбудсмен Дмитро Лубінець закликав жителів тимчасово окупованих територій України отримувати російські паспорти задля збереження життя. Водночас міністерка Ірина Верещук порадила не брати паспорти РФ. Вважають, що рацію мають обоє. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що в цих заявах немає суперечностей.

Теги: паспорт Херсонщина ворог населення окупанти

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