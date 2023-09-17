Російський генерал визнав: Москва бреше, а на фронті біда

Депутат Держдуми зізнався, що наближає росіян до поразки

Сили оборони України пристосувалися до артилерійських ударів окупантів і ефективно протистоять ворогу на полі бою з допомогою різних видів озброєння. А брехня військового керівництва РФ лише поглиблює проблеми окупантів. Про це заявив російський генерал і депутат Держдуми VIII скликання від «Єдиної Росії» Андрій Гурульов у Telegram.

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Генерал, зокрема, поскаржився, що українці змінили тактику бойових дій.



«На сьогоднішній день вони перейшли до тактики видавлювання, масовано застосовують касетні снаряди, завдають вогневої поразки по опорних пунктах наших підрозділів, штурмових груп, у них багато боєприпасів, вони намагаються випалити абсолютно все. Так, така ситуація змушує наші війська відходити углиб. Неподалік, але місцями втратили до 10 кілометрів території», – розповів Гурульов.

За його словами, після переломлення лінії оборони українські військові створили умови, які унеможливлюють застосування росіянами протитанкових керованих ракет, а ворожі вертольоти стали доступні для українських ПЗРК. Крім того, генерал зазначив, що ефективність роботи російських гелікоптерів знизилася, а ЗСУ вдало усувають мінні перешкоди, завдаючи противнику вогневої поразки артилерією.

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Також депутата пожалівся, що здебільшого всі військові об’єкти ЗСУ встановлені на відстані, недоступній для російської артилерії.

«На «найспекотніших» напрямках зосередили до двох артилерійських бригад, не рахуючи артилерії місцевих бригад. Ми багато підпалили їх буксованої артилерії, вони перейшли до застосування САУ. Наші (росіяни – «Главком») говорять про те, що зловити їх (українців – «Главком») дуже складно, практично неможливо, після другого пристрілювального пострілу вони переміщуються, змінюють пози», – каже Гурульов.

Він також поскаржився на «силу-силенну українських безпілотників», яку ЗСУ «використовують з розумом», при чому як на фронті, так і в глибокому російському тилу. Крім того, Гурульов зізнався, що наближає росіян до поразки.

«Перемогу віддаляє від нас тільки одна наша серйозна біда – брехня. Так, її поменшало, ніж було на початку СВО (спеціальної військової операції, якою росіяни називають війну в Україні – «Главком»), але вона є. Є на різних рівнях, про це кажуть у військах. Брехливі доповіді, на жаль, призводять до неправильних рішень на різних рівнях. Це є, давайте це визнавати і з цим боротися, інакше біда», – поскиглив депутат.

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Нагадаємо, триває 571-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення контрнаступу на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.