Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
фото: Координаційний штаб

Російській стороні взамін передали тіла загиблих окупантів

Українська сторона повернула тіла 64 полеглих оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаю з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців фото 1
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців фото 2

У свою чергу українська сторона, у відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, передала російській стороні тіла (останки) її громадян, загиблих (померлих) в Україні.

«Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих», – йдеться у повідомленні.

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти росія військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)
ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)
Сьогодні, 12:38
ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW
ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW
Сьогодні, 06:00
ЗСУ штурмують позиції окупантів на Бахмутському напрямку: результати боїв
ЗСУ штурмують позиції окупантів на Бахмутському напрямку: результати боїв
Вчора, 18:58

Події в Україні

Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців
Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова
Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова
ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)
ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)
У Дніпрі затримано прокурора, який за $10 тис. хотів «відмазати» чоловіка від тюрми
У Дніпрі затримано прокурора, який за $10 тис. хотів «відмазати» чоловіка від тюрми
У Харкові під обстріл потрапили іноземні журналісти (фото)
У Харкові під обстріл потрапили іноземні журналісти (фото)
Теракт у Харкові: що відомо про постраждалих (фото)
Теракт у Харкові: що відомо про постраждалих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
13K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
11K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
8248
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту