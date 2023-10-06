Україна повернула додому тіла ще 64 полеглих оборонців

Російській стороні взамін передали тіла загиблих окупантів

Українська сторона повернула тіла 64 полеглих оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаю з питань поводження з військовополоненими.

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«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу українська сторона, у відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права, передала російській стороні тіла (останки) її громадян, загиблих (померлих) в Україні.

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«Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих», – йдеться у повідомленні.

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.