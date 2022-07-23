Росія заперечує своє відношення до атаки на Одесу, - міноборони Туреччини

Кремль заявляє, що немає жодного відношення до обстрілу порта в Одесі

Росія відкидає всі звинувачення в обстрілі

Після ракетного удару по Одеському порту у суботу, 23 липня, Москва сказала Туреччині, що вона буцім-то не причетна до цього. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Акар розповів, що турецьку сторону про ранковий ракетний удар по порту Одеси поінформував очільник Міноборони України Олексій Резніков. Після цього Стамбул відразу зв’язався з РФ для встановлення обставин.

«У контакті, який ми встановили з РФ, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки і дуже уважно і детально вивчають це питання. Ми також стурбовані тим, що такий інцидент стався відразу після підписання вчорашньої угоди щодо відвантаження зерна. Проте ми продовжуємо виконувати свої обов’язки в межах домовленості, якої ми досягли і ми також висловлювалися на наших зустрічах, що ми за те, щоб сторони спокійно і терпляче продовжували співпрацювати тут», – зазначив міністр.

Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Зазначимо, російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Також 23 липня російські загарбники вдарили по навчальному закладу на Харківщині. Близько 4 години ранку війська РФ обстріляли с. Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.