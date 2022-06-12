Російські політики заговорили про можливість ядерного удару по Польщі
Представники російської влади бурхливо відреагували на заяву польського євродепутата
Очільник Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що України, Польщі й усієї Європи може «не стати» у випадку появи в українців ядерної зброї. Таким чином керівник нижньої палати парламенту РФ прокоментував відповідну заяву ексміністра закордонних справ Польщі, депутата Європейського парламенту Радослава Сікорського.
«Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи», – наголосив Володін.
За словами російського політика, Сікорському «необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат та сидіти вдома під наглядом».
Більше того, як наголосив Володін, виступ Сікорського переконує в «необхідності» продовження війни проти України.
«Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни», – сказав очільник Держдуми РФ.
На заяву польського євродепутата відреагувала і речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона заявила, що своєю заявою Сікорський «розповсюджує ненависть та розпалює конфлікти».
«Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу», – написала Захарова.
Нагадаємо, 11 червня Сікорський закликав західні країни – гаранти виконання Будапештського меморандуму, а це Сполучені Штати Америки й Велика Британія, виконати свої зобов'язання із захисту українського суверенітету й «подарувати Україні ядерні боєголовки» з власних арсеналів.
Раніше Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.
Як заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, ядерний удар по Україні не дасть Росії жодної реальної переваги, Кремлю вигідніше не використовувати ядерну зброю у нинішній війні.
Додамо, що про небажання частини оточення Володимира Путіна виконати наказ про застосування ядерної зброї заявляв і відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв.