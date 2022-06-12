Російські політики заговорили про можливість ядерного удару по Польщі

Речниця МЗС Росії заявила, що заява Сікорського «ставить під удар польський народ»

Представники російської влади бурхливо відреагували на заяву польського євродепутата

Очільник Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що України, Польщі й усієї Європи може «не стати» у випадку появи в українців ядерної зброї. Таким чином керівник нижньої палати парламенту РФ прокоментував відповідну заяву ексміністра закордонних справ Польщі, депутата Європейського парламенту Радослава Сікорського.

«Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи», – наголосив Володін.

За словами російського політика, Сікорському «необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат та сидіти вдома під наглядом».

Більше того, як наголосив Володін, виступ Сікорського переконує в «необхідності» продовження війни проти України.

«Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни», – сказав очільник Держдуми РФ.

На заяву польського євродепутата відреагувала і речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона заявила, що своєю заявою Сікорський «розповсюджує ненависть та розпалює конфлікти».

«Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу», – написала Захарова.

Нагадаємо, 11 червня Сікорський закликав західні країни – гаранти виконання Будапештського меморандуму, а це Сполучені Штати Америки й Велика Британія, виконати свої зобов'язання із захисту українського суверенітету й «подарувати Україні ядерні боєголовки» з власних арсеналів.

Раніше Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.

Як заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі, ядерний удар по Україні не дасть Росії жодної реальної переваги, Кремлю вигідніше не використовувати ядерну зброю у нинішній війні.

Додамо, що про небажання частини оточення Володимира Путіна виконати наказ про застосування ядерної зброї заявляв і відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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