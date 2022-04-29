США та союзники готуються до можливого застосування Росією ядерної зброї

Вікторія Нуланд розповіла, як Штати будуть реагувати на ядерний шантаж Путіна

Сполучені Штати серйозно ставляться до погроз Володимира Путіна ядерною зброєю та готуються до такого сценарію. Про те, як країна буде реагувати на ядерний шантаж РФ, розповіла помічниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю «Медузі».

«Ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій», – сказала Нуланд.

Помічниця державного секретаря США зазначила, що у випадку, коли Путін зважиться на ядерний удар, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оговтаються.

Крім цього, Нуланд зауважила, що подібні погрози відзначають безвідповідальну поведінку Росії.

Нагадаємо, пропагандисти Путіна відкрито погрожують ядерним ударом трьом країнам.

В ефірі продемонстрували відповідну картинку з підписом «Час польоту ракет РС-28 «Сармат» до столиць країн, які дають Україні найбільше зброї».



