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Болгарія готова допомогти із мовними курсами для українських пілотів, які тренуватимуться на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія готова допомогти із мовними курсами для українських пілотів, які тренуватимуться на F-16
Рустем Умєров: «Значущі результати зустрічі з моїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва»
фото: Рустем Умєрова/ твіттері

Україна та Болгарія підписали угоду,  що розширює сферу двостороннього співробітництва

Сьогодні, 12 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев підписали в Брюсселі меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва. Про це Умєрова повідомив у твіттері.

«Значущі результати зустрічі з моїм болгарським колегою Тодором Тагаревим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки. Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва», – розповів він.

Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови майбутнім українським пілотам F-16.

«Вдячний за важливу підтримку міністра Тагарева й усього болгарського народу», – додав Умєров.

Раніше повідомлялося, що Болгарія передасть понад 290 тисяч левів (приблизно 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.  Також Болгарія повідомила, коли поставить Україні бронетехніку радянських зразків

 

 

Теги: Болгарія літак винищувач

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