Моторошна аварія біля Венеції: МЗС підтвердило загибель п’ятьох українців

Уночі на трасі А4 поблизу італійської Венеції, у районі Местре, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади

Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою

Серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є п’ятеро українців, ще троє громадян України травмовані, їм надається медична допомога. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Радіо Свобода».

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«Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 жовтня туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 м неподалік міста Венеція в Італії. Загинула щонайменше 21 людина, ще 18 зазнали травм.

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Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у X, колишньому Twitter, що місце аварії було «апокаліптичним» і що він уже оголосив жалобу за «численними жертвами». Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила співчуття через загибель людей.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

Однією з версій щодо того, що спровокувало доволі велику і швидко поширювану пожежу є те, що автобус працював на метанні. «Чинником збільшення ураження став метан, і пожежа швидко поширилася», — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі.

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