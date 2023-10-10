Глава української держави привітався румунською мовою з почесною вартою

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Офіційна церемонія зустрічі транслювалася наживо на сторінці Зеленського у Facebook.

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На початку зустрічі пролунали гімни двох держав, після чого Зеленський привітався румунською мовою з почесною вартою.

Лідери також привіталися з делегаціями України й Румунії та пішли на перемовини.

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Нагадаємо, що Зелеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Це перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну

Лідери країн сьогодні обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.