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ЄС зробив важливе оновлення у шенген-візах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС зробив важливе оновлення у шенген-візах
Тепер штампи на шенгенських візах підуть у минуле
фото: ілюстративне

Шенген-візи в ЄС можна буде отримати у новому цифровому вигляді та без штампу

Парламент і Рада ЄС незабаром змінять процедуру подачі заяв на шенгенську візу. Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Утім, новий формат віз та подачу заявок мають ще схвалити держави-члени ЄС. Коли все буде узгоджено також з'явиться нова платформа для самостійної подачі заяв на візи. Про це пише SchengenVisaInfo.com.

За інформацією ресурсу, новий регламент цифровізації оформлення віз до ЄС змінює спосіб подачі заявок. Запроваджується система онлайн-заявки, а традиційна візова наклейка зміниться на цифрову. Завдяки таким новим правилам влада ЄС хоче посилити безпеку в межах Шенгенської зони.

Як пояснила міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард, цифрова віза спростить процес подачі заявки для мандрівників, спростить адміністративну процедуру та підвищить безпеку Шенгенської зони, наприклад, зменшивши ризик фальсифікації та крадіжки візової наклейки.

Загалом ЄС хоче, щоб заяви на отримання шенгенської візи подавались онлайн, через єдину платформу. Це буде єдиний веб-сайт, який перенаправлятиме заявників до відповідних візових систем.

Платформа дозволить усім заявникам на шенгенську візу вводити потрібні дані, завантажувати електронні копії проїзних і супровідних документів, а також оплачувати візовий збір. Також через той самий сайт заявники отримуватимуть повідомлення про надання віз.

Особисто до консульств країн ЄС запрошуватимуть лише тих, хто робитиме документи вперше, та осіб із новими проїзними документами, та/або простроченими біометричними даними.

У випадку, якщо громадянин при подачі заявки на візу,  хоче відвідати кілька країн Шенгенської угоди, платформа автоматично визначить державу, яка відповідає за розгляд заявки, на основі тривалості його запланованого перебування.

У майбутньому шенген-візи будуть видавати у цифровому форматі. На візах стоятиме 2D штрих-код із криптографічним підписом. Такі зміни мають на меті зменшити ризики, пов’язані з підробленими та викраденими візовими наклейками.

Нагадаємо, починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS (системою авторизації в’їзду до Європи – «Главком»). 

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

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Теги: Європа паспорт документи

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