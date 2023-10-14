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Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю
Безпілотним літальним апаратам, що не належать до Збройних сил Латвії, заборонено використовувати повітряний простір без отримання дозволу на політ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження вводяться з землі на висоті до 2895 метрів

Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з Білоруссю. Вони почнуть діяти з 16 жовтня і до кінця поточного року. Про це повідомляє Delfi.

Обмеження вводяться з землі на висоті до 2895 метрів.

Як пояснили в авіаційному агентстві Латвії, обмеження необхідні для забезпечення безперешкодного виконання завдань Національних збройних сил, пов'язаних із застосуванням пілотованої авіації та безпілотників у зоні латвійсько-білоруського кордону.

Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю
Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю

Безпілотним літальним апаратам, що не належать до Збройних сил Латвії, заборонено використовувати повітряний простір без отримання дозволу на політ.

Погодити запуск літального апарату можна за день до запланованого польоту, надіславши запит.

За несанкціоновані та протиправні запуски безпілотників може застосовуватися попередження або штраф: для фізичної особи – від 150 до 1000 євро, а для юридичної – від 500 до 2500 євро.

Нагадаємо, уряд Латвії ухвалив рішення про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією. У заяві латвійського уряду вказано, що ці два пункти закриють, щоб «не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації».

Теги: Латвія Білорусь кордон

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