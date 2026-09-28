Масовий збій у «Резерв+»: застосунок не завантажується

Військовозобов'язаним рекомендується мати при собі паперовий військово-обліковий документ

Користувачі не можуть увійти до сервісу та переглянути свої військово-облікові дані

У роботі застосунку «Резерв+» стався технічний збій. Частина користувачів повідомила про проблеми із завантаженням сервісу та доступом до військово-облікових даних. Про це повідомляє «Главком».

Під час відкриття застосунку інформація може не завантажуватися, а окремі функції працюють нестабільно. У деяких випадках замість персональних і військово-облікових даних користувачі бачать повідомлення про помилку із проханням повторити спробу пізніше.

Через проблеми з доступом військовозобов'язаним рекомендується мати при собі паперовий військово-обліковий документ. Також повідомлялося, що можна заздалегідь зберегти PDF-версію електронного документа.

Екран застосунку під час спроби завантаження фото: скриншот застосунку

Причини технічного збою та терміни повного відновлення роботи сервісу не повідомляється. Тож поки невідомо, скільки триватимуть технічні роботи з відновлення функціоналу застосунку.

Варто нагадати, що у застосунку «Резерв+» з’явиться новий статус «виключений». Він відображатиме інформацію про людей, яких виключили з військового обліку. Статус змінюватиметься автоматично на підставі інформації з реєстру «Оберіг». Людині не потрібно буде окремо звертатися до територіального центру комплектування, якщо відповідні дані вже внесені до реєстру.