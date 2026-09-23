Рубіо припустив, як завершиться війна в Україні

Держсекретар США переконаний, що війна завершиться не військовою перемогою однієї зі сторін

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що домовленості про енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі немає. Водночас Вашингтон готовий і надалі сприяти пошуку можливостей для припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Рубіо радіостанції WABC, оприлюднене Державним департаментом США.

За словами держсекретаря, продовження війни не відповідає інтересам жодної зі сторін, тому її припинення було б логічним кроком. «Тож зупинити її – цілком логічно. Але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як це, іноді те, що є логічним, не обов'язково стається», – сказав Рубіо.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп готовий долучатися до врегулювання, якщо з'явиться можливість подолати розбіжності між Україною та Росією. «Де б не з'явилася можливість змінити ситуацію на краще та подолати розбіжності між цими двома сторонами, президент готовий це зробити. І ми будемо продовжувати намагатися це зробити», – заявив держсекретар.

Рубіо також висловив переконання, що російсько-українська війна не завершиться «нищівною військовою перемогою» однієї зі сторін. «Вона закінчиться завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. І чим швидше це станеться, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що сподівається завершити війну проти Росії до зими за допомогою президента США Дональда Трампа.

Американський лідер заявив, що Росії вигідно завершити війну проти України, однак Москва, за його словами, має обрати один із двох варіантів розвитку подій. «В інтересах Росії завершити цю війну. Є дві альтернативи – одна дуже погана, інша приведе до величі», – заявив Трамп.