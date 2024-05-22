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Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови
Надання Румунією системи Patriot не має послабити її протиповітряну оборону
фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Президент Румунії хоче отримати щось взамін переданого Україні озброєння

Румунія може передати Україні протиракетну систему Patriot, але це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Digi24.

Йоганніс зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot «у публічному просторі». Він волів би, аби це питання вирішувалось із військовими фахівцями та Вищою радою національної оборони – дорадчим органом при голові держави.

Президент Румунії також заявив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем. «Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони», – додав він.

Йоганніс також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. «Інакше нічого не буде зроблено», – резюмував президент країни.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

Як повідомлялося, Україна може отримати від НАТО ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Теги: Румунія Україна озброєння системи ППО Patriot

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