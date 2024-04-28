Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів

Посол сподівається, що переговори почнуться наприкінці червня

Українська сторона готова до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, старт яких очікується у другій половині червня. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю «Українському радіо».

Вона зауважила, що основним фактором, що впливає на долучення нової країни до ЄС, є одностайність усіх членів блоку.

«Це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег – якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів ЄС, вони мають значення», – сказала Матернова.

Посол додала, що з огляду на це, вона сподівається, що «наприкінці червня почнуться переговори з Україною та Молдовою».

«Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів», – заявила Катаріна Матернова.

Раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявляла, що Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року, такий часовий термін виглядає реалістичним.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.