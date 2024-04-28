Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів
Катаріна Матернова вважає, що Україна перебуває на правильному шляху
фото: Катаріна Матернова/X

Посол сподівається, що переговори почнуться наприкінці червня 

Українська сторона готова до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, старт яких очікується у другій половині червня. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю «Українському радіо».

Вона зауважила, що основним фактором, що впливає на долучення нової країни до ЄС, є одностайність усіх членів блоку.

«Це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег – якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів ЄС, вони мають значення», – сказала Матернова.

Посол додала, що з огляду на це, вона сподівається, що «наприкінці червня почнуться переговори з Україною та Молдовою».

«Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів», – заявила Катаріна Матернова.

Раніше  посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявляла, що Україна може стати повноправним членом Європейського союзу до кінця 2030 року, такий часовий термін виглядає реалістичним. 

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Попереду довгий шлях
Теги: посол Україна Європейський союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запуск ракети Atacms з пускової установки
Чи вплине допомога США на хід війни?
24 квiтня, 15:29
Туреччина пропонує Україні заморозити війну на існуючій лінії фронту
Чому «мирний договір» від Ердогана може стати пасткою для України
12 квiтня, 09:09
Вода в Північно-Кримському каналі, 22 березня 2023 року
«Війна за воду»: що буде з Північно-Кримським каналом
5 квiтня, 18:30
Вцілілих внаслідок падіння авіабомби евакуювали й тримають разом
Росіяни «загубили» авіабомбу біля вокзалу в окупованому Рубіжному
2 квiтня, 11:23
Український бізнес зараз як ніколи потребує підтримки з боку держави, вважає Данкова
Обсяги виробництва зростають: «Метінвест» заплатить більше податків у 2024 році
6 квiтня, 14:16
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
6 квiтня, 05:17
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Розстріл українських військовополонених у Кринках: Київ звернувся в ООН та Червоний Хрест
7 квiтня, 21:28
Суперечки щодо долі агросектору ставлять прагнення України до членства ЄС у підвішеному стані
Вступ до ЄС. Видання Politico пояснило, яку жорстку умову має виконати Україна
9 квiтня, 11:24
Чехія ідентифікувала вже понад мільйон артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
12 квiтня, 20:10

Політика

Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів
Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів
Зеленський наказав заарештувати Залужного: росіяни вигадали фейк
Зеленський наказав заарештувати Залужного: росіяни вигадали фейк
Кулеба: Повернення військовозобов’язаних з-за кордону – це справедливо
Кулеба: Повернення військовозобов’язаних з-за кордону – це справедливо
Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico
Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico
Канада виділяє близько $12 млн на дрони і снаряди для України
Канада виділяє близько $12 млн на дрони і снаряди для України
Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне відставку міністра Сольського
Стефанчук повідомив, коли парламент розгляне відставку міністра Сольського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
16K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
14K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
8264
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6134
У Дніпрі після вибухів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням
5136
На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей: чому він отримав повістку

Новини

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Вчора, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Вчора, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua