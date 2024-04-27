Як росіяни готують Крим до ударів Atacms: ЗСУ відповіли

Ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму

Росіяни займаються відновленням системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Водночас про посилення наразі навіть не йдеться. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Тут питання не в тому, щоб її (ППО, – «Главком») посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв’язку з тим, що ці системи ППО було банально знищено», – пояснив посадовець.

За його словами, той факт, що ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму, навіть не підлягає обговоренню.

«Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет в якості корабля ППО, і він із цим завданням не впорався», – зауважив Плетенчук.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Співрозмовник агентства Reuters стверджує, що ракети було включено до пакета військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.

Зодом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала далекобійні ракети Atacms.

Натомість Кремль заявив, що передача американських балістичних ракет Atacms Україні «не змінить результату війни».

Раніше, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.