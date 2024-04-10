Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба

Є чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні

Кулеба пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять

Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Washington Post.

Він заявив, що під час пошуку ППО для України «хороша і тиха дипломатія не спрацювала». Тому очільник українського МЗС вирішив покластися на новий стиль «жорсткішої дипломатії». За словами Кулеби, до зміни тактики призвела російська атака на Київ наприкінці березня, коли вибухи пролунали менше ніж через хвилину після початку сирени повітряної тривоги.

«Так, люди можуть мене ненавидіти, і я можу зіпсувати стосунки. Інша частина мене говорить, що дипломатія – це лише приватні відносини. Але потім я сказав цій частині замовкнути, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми спробували все, і, здається, нічого не спрацювало», – каже він.

Міністр заявив, що його команда ідентифікувала понад 100 доступних Patriot. Він повідомив, що деякі сусідні країни мають більше однієї системи, яка нині охороняє порт чи аеродром.

Кулеба наголосив, що для початку можна зосередитися на отриманні семи Patriot, проте якомога швидше.

За словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити і Сполучені Штати передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.

Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.

Нагадаємо, чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.