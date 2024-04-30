Очільник «Справедливої Росії» має сісти за кіднепінг

«Підроблене свідоцтво про народження – це перше, що роблять у Росії для того, щоб неможливо було знайти викрадених в Україні дітей»

У листопаді минулого року лідер кишенькової кремлівської псевдопартії «Справедливая Россия» Сергій Міронов назвав інформацію про викрадення з тоді ще окупованого Херсону (у серпні 2022 року) та удочеріння 10-місячної Маргарити Прокопенко «фейком від українських спецслужб та їхніх західних кураторів». Мовляв, його хочуть дискредитувати за «непримиренну патріотичну позицію». Хоча вже тоді були документальні підтвердження, що він бреше.

Насправді, журналісту «ТСН.Тижня» Андрію Цаплієнку за допомогою Офісу омбудсмена вдалося дізнатися невідомі досі деталі, як саме родина Міронова викрала українських дітей з окупованого Херсона. Відомо, де перебуває принаймні один з цих малюків – Маргарита.

Міронови, дізнавшись що другий – Ілля – виявився хворим, позбулися його 17 жовтня 2022-го року. Де він знаходиться зараз, невідомо. Опікуни та державні установи України дозволили показати обличчя цих дітей.

У Маргарити Прокопенко, яку тепер за російськими документами звуть Мариною Міроновою, є законний опікун та старша сестра (зараз вони виїхали з міркувань безпеки до Греції). У дівчинки є старший брат Максим, який був вихованцем Херсонського дитячого будинку. Його також незаконно забрали до Росії у жовтні 2022 року.

«Підроблене свідоцтво про народження – це перше, що роблять у Росії для того, щоб неможливо було знайти викрадених в Україні дітей. Дівчинці, яку собі залишили Міронов і Варламова, повністю змінили особистість. Відтепер, як написано у новому свідоцтві, вона не українка Маргарита Прокопенко, а Марина Міронова, яка народилась у Московській області. Навряд чи Міронов, лідер великої думської фракції, не знає, що вчинив дії, які мають ознаки геноциду», – каже начальниця Департаменту захисту дітей Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

«Переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається, як геноцид. Росіяни якраз це і роблять. Вони забрали двох українських дітей, змінили їм дані, документи і, таким чином, скоїли завершений воєнний злочин», – підтверджує український омбудсман Дмитро Лубінець.

Тож питання «коли МКС видасть ордер на арешт Міронова?», яке вперше постало у листопаді 2023 року, набуло ще більшої актуальності у квітні 2024-го. «Дитяча справа», нагадаємо, стала першою у МКС стосовно Росії. По ній проходять уповноважена з прав дитини Львова-Бєлова і особисто Путін. Поява «справедливороса» Миронова разом із ними буде справедливим підсумком його злочинної діяльності.