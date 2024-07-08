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Румунський експерт закликав Київ і Бухарест рятувати Молдову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Румунський експерт закликав Київ і Бухарест рятувати Молдову
Молдова потребує допомоги України та Румунії
фото з відкритих джерел

«Румунії та Україні потрібно постійно допомагати молдаванам, самі вони не в змозі відгородитися від Росії»

Україні й Румунії потрібно прийти на допомогу Молдові, щоб остаточно відгородити країну від Москви та сприяти відновленню її територіальної цілісності. Про це розповів колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв'ю «Главкому».

«Нам, я маю на увазі Румунію та Україну, потрібно постійно допомагати молдаванам, тому що вони не в змозі зробити це самі», – вважає Кіфу.

За його словами, перш за все це стосується конституційного референдуму, який вони організовують 20 жовтня, а також спроби Майї Санду переобратися на другий термін.

«Наразі видається, що вони йдуть правильним шляхом. Потім у нас є серпень 2025 року і парламентські вибори, за результатами яких, нам треба мати там проєвропейську більшість. І це буде непросте завдання. Тому ми маємо задіяти всі наші ресурси та наші можливості в координації з Республікою Молдова, а також з ЄС і НАТО, щоб рухатися вперед і допомагати їм», – зазначив колишній радник президента Румунії.

Як повідомлялося, румунський експерт пояснив, навіщо Євросоюзу Україна та Молдова.

Також Юліан Кіфу заявив, що Україна має стати членом НАТО і те, що частина її території окупована не має значення. За його словами, це не означає, що НАТО збирається вступати у війну чи захищати окуповані території.

До слова, ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами. 

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Теги: Молдова Румунія Україна

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