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Частина України окупована. Європейський експерт пояснив, чому це не проблема при вступі до НАТО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Частина України окупована. Європейський експерт пояснив, чому це не проблема при вступі до НАТО
Німеччина, коли вступала до НАТО, мала окуповану територію – Східну Німеччину
фото з відкритих джерел

Ексрадник румунського президента нагадав прецедент, коли НАТО прийняло країну, частина території, яка була непідконтрольна

Україна має стати членом НАТО і те, що частина її території окупована не має значення. Про це сказав колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв’ю «Главкому».

«Ми вже маємо прецеденти в цьому напрямку. Німеччина, коли вступала до НАТО, мала окуповану територію – Східну Німеччину», – наводить приклад Кіфу.

За його словами, це не означає, що НАТО збирається вступати у війну чи захищати окуповані території.

«Може бути політичне рішення, потім договір і зобов’язання, які передбачатимуть захист території, яка перебуває під контролем України. Але знову ж таки, ми поки що не на цьому етапі», – зазначив Юліан Кіфу.

Він також додав, що треба дочекатися рішення Вашингтонського саміту, який відбудеться з 9 по 11 липня.

Раніше румунський експерт пояснив, навіщо Євросоюзу Україна та Молдова.

До слова, ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами. 

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Теги: НАТО окуповані території Україна

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