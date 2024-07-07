Частина України окупована. Європейський експерт пояснив, чому це не проблема при вступі до НАТО
Ексрадник румунського президента нагадав прецедент, коли НАТО прийняло країну, частина території, яка була непідконтрольна
Україна має стати членом НАТО і те, що частина її території окупована не має значення. Про це сказав колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв’ю «Главкому».
«Ми вже маємо прецеденти в цьому напрямку. Німеччина, коли вступала до НАТО, мала окуповану територію – Східну Німеччину», – наводить приклад Кіфу.
За його словами, це не означає, що НАТО збирається вступати у війну чи захищати окуповані території.
«Може бути політичне рішення, потім договір і зобов’язання, які передбачатимуть захист території, яка перебуває під контролем України. Але знову ж таки, ми поки що не на цьому етапі», – зазначив Юліан Кіфу.
Він також додав, що треба дочекатися рішення Вашингтонського саміту, який відбудеться з 9 по 11 липня.
Раніше румунський експерт пояснив, навіщо Євросоюзу Україна та Молдова.
До слова, ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами.
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