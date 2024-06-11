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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року
На Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого
фото: Генштаб

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, залучено 486 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте – контрольованою. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Впродовж доби Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.

На Харківському напрямку

Відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один танк, сім автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Також уражено 15 бліндажів та склад боєприпасів ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник намагався відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всі атаки успішно відбито українськими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала. Чотири штурмові дії в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського для ворога завершились невдачею.

На Краматорському напрямку

Агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати наші рубежі успіху не мали. Ситуація напружена. Триває бій в районі Нового.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані. Нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 839-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Генштаб війна росія Україна Харківщина Донеччина Луганщина Запорізька область ЗСУ окупанти окупація

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