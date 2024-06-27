Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч
Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети «Кинджал», були збиті
фото з відкритих джерел

Головні події ночі проти 27червня

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе, збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали  Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Нічна атака «Шахедами»: ворог запустив дрони з Півдня, курс Західний

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети «Кинджал», були збиті.

Загалом ворог для цієї нічної комбінованої атаки застосував:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал», які окупанти запустили із повітряного простору Тамбовської області у РФ,
  • чотири крилаті ракети «Калібр», що були запущені із північно-східної частини акваторії Чорного моря,
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили з Курської області,
  • 23 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, а район пусків був Приморсько-Ахтарськ.

Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали  Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви, пише Reuters.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

Гібридні загрози стосуються поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і маніпуляції щодо мігрантів.

«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання

Північна Корея перекине військово-будівельні та інженерні сили для участі в «відбудовних роботах» в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни. 

Південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив: Сеул очікує, що Пхеньян направить великомасштабні інженерні сили на окуповану Донеччину вже в липні. А також що ці сили нібито мають “допомогти відновити там інфраструктуру”. 

За попередньою інформацією, північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, тож, за підрахунками південнокорейської TV Chosun, Північна Корея може заробляти від РФ до 115 мільйонів доларів щороку, якщо вона надішле три або чотири інженерні бригади в окуповану частину України.

Збірна України з футболу вибула з Євро-2024

Українці впродовж матчу неодноразово намагалися реалізувати небезпечні моменти
Українці впродовж матчу неодноразово намагалися реалізувати небезпечні моменти
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

Сьогодні у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Зокрема, гра проти команди Бельгії розпочалася о 19:00 за київським часом.

Впродовж першого тайму Україна неодноразово намагалася створювати небезпечні моменти. Зокрема, вже на першій же хвилині Україна заробила кутовий. Розіграш закінчився подачею до штрафного майданчику, але бельгійці вибили м'яча. 

На 42-й хвилині «синьо-жовті» мали змогу забили перший гол у поєдинку. Роман Яремчук отримав м'яча, але замість удару виконав простріл, на який ніхто не відгукнувся.

У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту

У Болівії заарештували колишнього генерала армії, який штурмував президентський палац, намагаючись повалити соціалістичний уряд Луїса Арсе, пише Bloomberg.

Арешт генерал-командувача армії Хуана Хосе Зуніги, ймовірно, поклав край спробі державного перевороту трохи більше ніж через три години після того, як війська під його командуванням врізали танк у палац. Зуніга був звільнений на початку цього тижня після того, як заявив, що не дозволить колишньому президенту Ево Моралесу балотуватися на виборах 2025 року.

Теги: окупанти Польща Естонія Збірна України Латвія військові Литва Північна Корея Україна Роман Яремчук населення роман Європейський союз ворог розіграш Місяць Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу
Угорщина назвала пріоритети свого головування в Раді ЄС: допомога Україні відсутня
19 червня, 10:23
FT: Цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
14 червня, 02:51
Правом на компенсацію за оренду житла під час війни скористалися 160 нардепів
Пільговики у діамантах. Хто із заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави? Парламент
12 червня, 10:00
68% користувачів Telegram скаржилися на підключення до сервера
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
9 червня, 06:35
Україна затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
7 червня, 19:03
Путін погрожує асиметричними ударами: чого чекати Заходу?
Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?
6 червня, 12:07
Червень не буде надто жарким, обіцяють синоптики
Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині
2 червня, 15:36
Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранульований буряковий жом та сушений горох
Євросоюз схвалив підвищення мит на зерно з Росії та Білорусі
30 травня, 13:18
«Чому громадяни України повинні виконувати закони України, у той час, коли їх свідомо ігнорують представники влади?» – обурився політик
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
28 травня, 20:45

Події в Україні

Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч
Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн карта бойових дій в Україні на 27.06.2024: ситуація на фронті
Онлайн карта бойових дій в Україні на 27.06.2024: ситуація на фронті
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото)
Удар по Дергачах під Харковом: рятувальники показали наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
4666
Що отримає людина при вступі до армії. Список
4520
Чи здатна оборонна промисловість США допомогти Україні? Невтішний аналіз FT
4494
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
3838
«Формуємо танковий кулак»: Чехія купує велику партію танків Leopard 2A8

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua