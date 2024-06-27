Нічна атака «Шахедами» та виліт збірної України з Євро-2024: головне за ніч

Головні події ночі проти 27червня

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе, збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 27 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Нічна атака «Шахедами»: ворог запустив дрони з Півдня, курс Західний

Війська РФ у ніч проти 27 червня для чергової повітряної атаки по території України застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети «Кинджал», були збиті.

Загалом ворог для цієї нічної комбінованої атаки застосував:

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал», які окупанти запустили із повітряного простору Тамбовської області у РФ,

чотири крилаті ракети «Калібр», що були запущені із північно-східної частини акваторії Чорного моря,

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили з Курської області,

23 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, а район пусків був Приморсько-Ахтарськ.

Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви, пише Reuters.У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

Гібридні загрози стосуються поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і маніпуляції щодо мігрантів.

«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання

Північна Корея перекине військово-будівельні та інженерні сили для участі в «відбудовних роботах» в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року, йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни.

Південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на представника уряду своєї країни повідомив: Сеул очікує, що Пхеньян направить великомасштабні інженерні сили на окуповану Донеччину вже в липні. А також що ці сили нібито мають “допомогти відновити там інфраструктуру”.

За попередньою інформацією, північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, тож, за підрахунками південнокорейської TV Chosun, Північна Корея може заробляти від РФ до 115 мільйонів доларів щороку, якщо вона надішле три або чотири інженерні бригади в окуповану частину України.

Збірна України з футболу вибула з Євро-2024

Українці впродовж матчу неодноразово намагалися реалізувати небезпечні моменти фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

Сьогодні у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Зокрема, гра проти команди Бельгії розпочалася о 19:00 за київським часом.

Впродовж першого тайму Україна неодноразово намагалася створювати небезпечні моменти. Зокрема, вже на першій же хвилині Україна заробила кутовий. Розіграш закінчився подачею до штрафного майданчику, але бельгійці вибили м'яча.

На 42-й хвилині «синьо-жовті» мали змогу забили перший гол у поєдинку. Роман Яремчук отримав м'яча, але замість удару виконав простріл, на який ніхто не відгукнувся.

У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту

У Болівії заарештували колишнього генерала армії, який штурмував президентський палац, намагаючись повалити соціалістичний уряд Луїса Арсе, пише Bloomberg.

Арешт генерал-командувача армії Хуана Хосе Зуніги, ймовірно, поклав край спробі державного перевороту трохи більше ніж через три години після того, як війська під його командуванням врізали танк у палац. Зуніга був звільнений на початку цього тижня після того, як заявив, що не дозволить колишньому президенту Ево Моралесу балотуватися на виборах 2025 року.