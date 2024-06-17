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Євро-2024. Букмекери оцінили шанси України у грі з Румунією

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Євро-2024. Букмекери оцінили шанси України у грі з Румунією
Коефіцієнт на перемогу України становить 1.90
фото: УАФ

Букмекери вірять в перемогу України

Сьогодні, 17 червня, о 16:00 за київським часом збірна України поєдинком з Румунією стартує Чемпіонат Європи з футболу. Гра пройде на мюнхенській «Альянц Арені».

Саме нашу збірну букмекери вважають фаворитом стартового поєдинку в групі Е.

Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу України становить 1.90, на нічию – 3.40, перемогу Румунії – 4.20.

Нагадаємо, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні минулого року Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Україна букмекери

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