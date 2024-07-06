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Навіщо Євросоюзу Україна та Молдова. Румунський експерт знайшов оригінальне пояснення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Навіщо Євросоюзу Україна та Молдова. Румунський експерт знайшов оригінальне пояснення
Вступ України та Молдови до ЄС пішов би на користь Румунії
фото з відкритих джерел

«Для нас вступ України та Республіки Молдова до ЄС є вирішенням національного питання»

Для Румунії дуже важливо мати на схід від себе країну-члена Європейського Союзу. Адже це означає, що країна більше не буде прикордонною державою, яка першою бере на себе всі ризики і загрози, що надходять із-за меж ЄС. Про це сказав колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу в інтерв’ю «Главкому».

«Тобто, нам буде легше, якщо ми матимемо країну, з якою ділитимемось усім цим. По-друге, ми хотіли б, щоб усі румуни, тобто також з України та Республіки Молдова, перебували в однакових умовах – мали однакові правила, однакові права, свободу пересування тощо», – пояснив Кіфу.

За словами ексрадника, вступ України та Республіки Молдова до ЄС є також вирішенням національного питання для Румунії.

«Я маю тут на увазі не побудову «Великої Румунії» чи чогось подібного, а те, що всі румуни отримають більш-менш однакові правила, однаковий спосіб життя, тощо, незалежно від держави, в якій їх залишила історія», – підсумував експерт.

Раніше ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами. 

До слова, на військовій базі у Румунії практично усе готово для того, аби українські пілоти розпочали тренування. 

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Теги: правила радник президент Україна Молдова історія

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