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Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
Медведчук заявив, що на Україну нібито чекає низка нових референдумів щодо возз'єднання з РФ
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Умови «миру» від Путіна. Кум диктатора та екснардеп, якого переслідують за держзраду, тепер погрожує Україні від імені ворога

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук заявив, що на Україну після відмови від так званої «мирної пропозиції» російського диктатора Володимира Путіна нібито чекає низка нових референдумів щодо возз'єднання з РФ. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству tass.ru.

Напередодні, за день до Глобального саміту миру, Путін озвучив нові умови миру, які передбачають відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

«Мирна ініціатива Путіна – останній шанс зберегти українську державу», – розпереживався кум Путіна.

Медведчук бідкається, що «Захід живе надіями на поразку Росії та не дасть згоди Києву для початку мирних переговорів після пропозиції Володимира Путіна».

Зазначимо, що Віктор Медведчук – народний депутат України II–IV та IX-го скликань, один із керівників забороненої проросійської партії ОПЗЖ, перший заступник голови Верховної Ради України (лютий 2000 – грудень 2001), Голова АП України каденції Леоніда Кучми (2002–2005), заслужений юрист України, голова громадської організації Український вибір та неофіційний власник закритих проросійських пропагандистських телеканалів Перший незалежний, 112 Україна, ZIK та NewsOne.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни. 

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» в обмін на 200 українських захисників. 

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

Теги: Віктор Медведчук путін Україна росія переговори

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