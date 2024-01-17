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ЗМІ розкрили нові подробиці про госпіталізацію глави Пентагона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЗМІ розкрили нові подробиці про госпіталізацію глави Пентагона
Журналісти отримали розшифовку виклика швидкої для очільника Пентагону
фото: The New York Times

Телеканал ABC розповів про таємну госпіталізацію очільника Пентагону

Співробітник, який викликав машину швидкої допомоги для міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня, просив, щоб вона була без мигалок та сирен і таким чином не привертала уваги. Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на стенограму дзвінка.

Згідно із запитом ABC та Законом про свободу інформації, ABC News отримав копію дзвінка до служби 911 (телефон єдиної служби порятунку у США, Канаді, Палау, Аргентині, Йорданії та на Філіппінах, а також усіх країн, що входять до Північноамериканського плану нумерації – «Главком») з проханням викликати швидку допомогу для міністра оборони Ллойда Остіна, якого доставили з дому у Вірджинії до лікарні Уолтера Ріда зі скаргами на погіршення здоров'я. Федеральний службовець, який працює в Остіна, навмисно попросив оператора швидкої допомоги бути обережним. 

«Можу я попросити, щоб машина швидкої допомоги була без мигалок та сирени? Ми намагаємося залишатися трохи втаємниченими», – сказав той, хто зателефонував у швидку допомогу.

Уже 2 січня окремі повноваження міністра оборони США були передані його заступниці, а сповіщення про госпіталізацію Остіна було зроблене із затримкою через хворобу керівника штабу. Про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер. «22 грудня, міністр оборони Ллойд Остін пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Під час процедури та під час перебування в лікарні він передав оперативні повноваження заступнику міністра оборони», – зауважив представник Пентагону.

Наступного дня після процедури Остін повернувся додому та продовжував працювати звідти протягом різдвяних свят. Увечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої до Національного військово-медичного центру, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Повідомляється, що Ллойд Остін був при свідомості, але відчував неабиякий біль. Того вечора він пройшов усі обстеження.

Нагадаємо, Остін увечері 1 січня був шпиталізований до центру Уолтера Ріда, а 2 січня деякі його повноваження було передано його заступнику Кетлін Хікс. В опублікованій 9 січня заяві медичного центру говорилося, що фахівці в грудні 2023 року діагностували у міністра оборони рак простати, 1 січня його госпіталізували через ускладнення і прооперували. Фахівці повідомляли, що очікують на повне відновлення Остіна, але зазначили, що це може бути тривалим процесом.

Члени Конгресу США зажадали від Остіна пояснити, чому Пентагон не повідомив своєчасно громадськість та владу про його госпіталізацію. Апарат генерального інспектора американського військового відомства у свою чергу повідомив, що розпочне перевірку обставин госпіталізації глави Пентагону у січні.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін вже виписався із лікарні і  наразі працює дистанційно з дому. Остін зауважив, що прагне якнайшвидше повернутися до роботи у звичайному режимі. Про це глава Пентагону написав у Twitter.

«Я вдячний за чудову допомогу, яку мені надали у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і хочу подякувати чудовим лікарям і персоналу догляду за їхній професіоналізм і чудову підтримку. Вдячний також за усі добрі побажання швидкого одужання.  Доки я продовжую відновлюватись і виконую свої обов’язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися і якнайшвидше повернутися у Пентагон», – заявив Остін.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».

Читайте також: Пентагон кілька днів мовчав про госпіталізацію Ллойда Остіна
Теги: США міністр Пентагон рак хвороба

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