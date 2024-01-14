Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії

Без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Чорноморському регіоні

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це інформує Офіс президента

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Переговори розпочато на виконання доручення Глави Української держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

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Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив подяку Румунії та румунському народові за постійну допомогу, яку відчуває наша країна.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Нагадаємо, що 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із робочим візитом до Києва. Із ним зустрівся президент Володимир Зеленський.

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Лідери двох країн підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї, Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.