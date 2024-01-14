Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії
Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди
фото: Офіс президента

Без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Чорноморському регіоні

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це інформує Офіс президента

Переговори розпочато на виконання доручення Глави Української держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив подяку Румунії та румунському народові за постійну допомогу, яку відчуває наша країна.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Нагадаємо, що 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із робочим візитом до Києва. Із ним зустрівся президент Володимир Зеленський.

Лідери двох країн підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї, Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Читайте також: Ультиматум для Росії. Що передбачає безпекова угода між Києвом і Лондоном
Теги: президент Володимир Зеленський переговори Офіс президента Велика Британія міністр Ріші Сунак Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького
Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека
20 грудня, 2023, 21:43
Яскрава представниця проросійського крила Діана Шошоаке славить Москву з трибуни румунського парламенту
Румунія: рік чотирьох виборів. У чому криється небезпека для України Сусіди
9 сiчня, 21:00
Росіяни передислокували свої кораблі з порту окупованої Феодосії в Криму після удару ЗСУ
Окупанти вивели в море бойові кораблі: чи є небезпека для України
6 сiчня, 08:09

Політика

Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії
Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії
Авторка будівельної реформи назвала тих, хто блокує її запровадження
Авторка будівельної реформи назвала тих, хто блокує її запровадження
Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США
Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США
Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради
Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
49K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
29K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
12K
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
9765
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua