Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску для українських вантажівок

Виїзд транспорту з України тимчасово призупинено

Румунські фермери почали блокаду КПП «Дяково-Халмеу», рух українських вантажівок зупинений. Про це повідомляє Держмитслужба.

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«Станом на сьогоднішній ранок, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою», – йдеться у повідомленні.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі. Станом на зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, в «єЧерзі» – 607.

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Раніше повідомлялося, що польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною – «Краківець» і «Рава-Руська».

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом.