Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото: NBC News

Хворобу в очільника Пентагону виявили ще на початку грудня

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня. Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

Зазначається, що 22 грудня він пройшов «мінімально інвазивну хірургічну процедуру» під назвою простатектомія для лікування раку.

«Під час цієї процедури він був під загальним наркозом. Міністр Остін без проблем одужав після операції й повернувся додому наступного ранку. Рак передміхурової залози у нього виявили на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний», – йдеться в заяві.

Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно – у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах. 

На запитання, чому Остін не повідомив, що у нього діагностовано рак передміхурової залози, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер сказав, що ситуація «глибоко особиста».

Медики додали, що міністр Остін під час перебування в лікарні «жодного разу не втрачав свідомості і не піддавався загальному наркозу».

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Як повідомлялося, Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня, зазначивши, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стан свого здоров'я.

Читайте також: 

Теги: міністр Пентагон діагноз США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці люблять критикувати українську дипломатію
Про українську дипломатію і дива
13 грудня, 2023, 10:09
Міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров провів розмову з главою міноборони Португалії: подробиці
21 грудня, 2023, 22:36
Норвезькі військово-повітряні сили замінили F-16 на сучасніші винищувачі
Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчань українських пілотів
3 сiчня, 13:37
Ріші Сунак отримує все меншу підтримку британців
Популярність Ріші Сунака серед британців впала до рекордно низького рівня
15 грудня, 2023, 14:55
Молодь висловилась щодо майбутнього Ізраїлю та ХАМАСу
Що робити із Ізраїлем та ХАМАСом? Відповідь молоді у США шокувала
18 грудня, 2023, 11:43
Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України
Стала відома мета візиту глави МЗС Польщі до України
22 грудня, 2023, 15:57
Парламент Франції схвалив суперечливий законопроект про імміграцію
Французькі політики досягли компромісу щодо закону про мігрантів
22 грудня, 2023, 08:01
Міністр фінансів Німеччини закликав інші країни бути послідовними і допомогати Україні
Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
Вчора, 08:17
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
7 сiчня, 21:06

Соціум

Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Ніхто не міг передбачити: 2023 побив кліматичні рекорди
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Удар по російській нафтобазі в Орлі: з’явилися фото наслідків
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Жителі Підмосков'я замерзають у квартирах через недбалість влади (відео)
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Як вчаться українські діти у школах? Міносвіти Чехії помітило закономірність
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»
Катував та ґвалтував парафіян: розслідування ВВС про засновника «церкви всіх народів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
66K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
58K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
37K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Сьогодні, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua