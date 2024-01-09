Став відомий діагноз голови Пентагону Ллойда Остіна

Хворобу в очільника Пентагону виявили ще на початку грудня

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня. Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда.

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Зазначається, що 22 грудня він пройшов «мінімально інвазивну хірургічну процедуру» під назвою простатектомія для лікування раку.

«Під час цієї процедури він був під загальним наркозом. Міністр Остін без проблем одужав після операції й повернувся додому наступного ранку. Рак передміхурової залози у нього виявили на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний», – йдеться в заяві.

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Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно – у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах.

На запитання, чому Остін не повідомив, що у нього діагностовано рак передміхурової залози, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер сказав, що ситуація «глибоко особиста».

Медики додали, що міністр Остін під час перебування в лікарні «жодного разу не втрачав свідомості і не піддавався загальному наркозу».

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

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Як повідомлялося, Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня, зазначивши, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стан свого здоров'я.