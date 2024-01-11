НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля: відповідь пресслужби прем'єра

НАЗК запросило прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом, але він не з'явився в зазначений термін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням службових обов’язків. У зв'язку із цим голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав на нього протокол. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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У відомстві зазначили, що очільник уряду, розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме: працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення та за результатами поінформувати заявника та Кабінет міністрів.

«При цьому серед посадових осіб, яким доручили розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження щодо викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол щодо Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

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Таким чином, пояснює НАЗК, Денис Шмигаль вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Відомство зазначило, що запросило прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Відповідь пресслужби прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не розголошував жодної інформації про викривача, повідомила прессекретар прем'єра Ольга Куришко.

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«Прем'єр-міністр України не розголошував жодної інформації про викривача. У вересні на урядовий портал відповідно до закону України «Про звернення громадян» надійшло звернення громадян – працівників КРАІЛ (Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення і не містило жодної інформації про можливі факти корупційних дій», - заявила Куришко.

За її словами, у зв'язку з цим звернення розглядав й резолюцію прем'єр-міністра готував Секретаріат Кабміну саме як до звернення громадян, про що було повідомлено заявникам.

«Заяви керівника НАЗК, що прем'єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень громадянина Новікова», - підсумувала прессекретар.

Раніше повідомлялось, що НАЗК взялося за президента НАЕК «Енергоатом» Котіна після публікації розслідування журналістів «Схем».