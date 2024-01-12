«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну

Мирослав Кастран був першим послом, якого новий глава МЗС Словаччини запросив на зустріч у міністерство

У листопаді посол України у Словаччині Мирослав Кастран зустрівся з тамтешнім керівником МЗС Юраєм Бланаром. Очільник відомства запевнив, що Словаччина й надалі підтримуватиме Україну. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

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Мирослав Кастран був першим послом, якого новий міністр закордонних справ запросив на зустріч у міністерство. Україна оцінила це як позитивний сигнал. Головним для посла було зрозуміти позицію самого міністра у першу чергу. Адже дуже багато розмов велося навколо того, що означають заяви Роберта Фіцо про припинення допомоги Україні. «Ми не розуміли, що саме це може означати, що за цим стоїть. Поставив ці питання міністру закордонних справ. З того часу ми отримали розуміння ситуації», – зауважив дипломат.

«Якщо загалом окреслити, то усі наші побоювання, пов’язані з повним припиненням військової допомоги, не виправдалися. Наприклад, були небезпідставні побоювання, що Словаччина припинить транзит своєю територією будь-якого військового обладнання у бік України. Як це задекларовано нині Угорщиною. Боялися, що зупиниться процес видачі експортних ліцензій на товари подвійного призначення. Так само хвилювалися за долю співпраці між словацькими та українськими підприємствами ОПК. Гадали, що може припинити свою роботу ремонтний хаб для німецької військової техніки, наданої Україні. Ремонтний вузол запрацював минулого року на сході Словаччини. На щастя, все перераховане не зазнало жодних змін», – наголосив Кастран.

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Міністр Бланар на зустрічі з послом України підтвердив подальшу допомогу Україні. Також він зазначив, що видача експортних ліцензій буде максимально прискорена.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо».

До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України.

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Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.