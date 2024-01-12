Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну
Міністр закордонних справ Бланар на зустрічі з послом України підтвердив подальшу допомогу Україні
фото: Мирослав Кастран / Facebook

Мирослав Кастран був першим послом, якого новий глава МЗС Словаччини запросив на зустріч у міністерство

У листопаді посол України у Словаччині Мирослав Кастран зустрівся з тамтешнім керівником МЗС Юраєм Бланаром. Очільник відомства запевнив, що Словаччина й надалі підтримуватиме Україну. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Мирослав Кастран був першим послом, якого новий міністр закордонних справ запросив на зустріч у міністерство. Україна оцінила це як позитивний сигнал. Головним для посла було зрозуміти позицію самого міністра у першу чергу. Адже дуже багато розмов велося навколо того, що означають заяви Роберта Фіцо про припинення допомоги Україні. «Ми не розуміли, що саме це може означати, що за цим стоїть. Поставив ці питання міністру закордонних справ. З того часу ми отримали розуміння ситуації», – зауважив дипломат.

«Якщо загалом окреслити, то усі наші побоювання, пов’язані з повним припиненням військової допомоги, не виправдалися. Наприклад, були небезпідставні побоювання, що Словаччина припинить транзит своєю територією будь-якого військового обладнання у бік України. Як це задекларовано нині Угорщиною. Боялися, що зупиниться процес видачі експортних ліцензій на товари подвійного призначення. Так само хвилювалися за долю співпраці між словацькими та українськими підприємствами ОПК. Гадали, що може припинити свою роботу ремонтний хаб для німецької військової техніки, наданої Україні. Ремонтний вузол запрацював минулого року на сході Словаччини. На щастя, все перераховане не зазнало жодних змін», – наголосив Кастран.

Міністр Бланар на зустрічі з послом України підтвердив подальшу допомогу Україні. Також він зазначив, що видача експортних ліцензій буде максимально прискорена.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо». 

До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України

Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою». 

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. 

Читайте також:

Теги: посол міністр Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть Інтерв’ю
3 сiчня, 11:00
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху озвучив три умови для закінчення війни в Газі
26 грудня, 2023, 05:20
Німеччина продовжує замовлення боєприпасів для України
Боєприпаси для України від Німеччини. Концерн Rheinmetall розкрив подробиці
19 грудня, 2023, 08:00
Cаакашвілі можуть відправити до в'язниці з лікарні
«Він у чудовій формі»: влада Грузії хоче повернути важкохворого Саакашвілі до в'язниці
22 грудня, 2023, 11:58
Ситуація із пошуком житла для біженців у Франції катастрофічна
Біженці у столиці Франції зіштовхнулись із гострою проблемою
27 грудня, 2023, 08:07
Німці відверто не вірять у силу уряду під керівництвом Олафа Шольца
Відставка канцлера Шольца на часі? Результати опитування громадян Німеччини
4 сiчня, 09:37
Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків
Новий прем'єр Франції має одеське коріння: що відомо про Габріеля Атталя
10 сiчня, 13:26
Ердоган згодом видалив твіт із обличчями офіцерів турецької розвідки
Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
Сьогодні, 10:11
Кулеба відповів, чи є можливою зустріч Зеленського та Орбана
Кулеба відповів, чи є можливою зустріч Зеленського та Орбана
8 сiчня, 21:24

Політика

«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну
«Побоювання не справдилися». Посол у Словаччині розповів, як уряд Фіцо і надалі підтримуватиме Україну
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Politico розповіло, як Байден намагався владнати конфлікт із хуситами
Politico розповіло, як Байден намагався владнати конфлікт із хуситами
Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала
Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала
Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву
Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву
Чехія потягла Росію до суду: вимагає сотні тисяч євро компенсації за землю
Чехія потягла Росію до суду: вимагає сотні тисяч євро компенсації за землю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
40K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
37K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
21K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
18K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
17K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua