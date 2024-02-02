Протест фермерів: ключові шляхи між Бельгією та Нідерландами заблоковані

Фермери припаркували свої трактори на ключових дорожніх переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами

Фермери виступають проти надмірної бюрократичної тяганини та конкуренції з боку дешевого імпорту

У п'ятницю, 2 лютого, фермери припаркували трактори на ключових переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії та конкуренції з боку дешевого імпорту. Про це повідомляє AP.

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«Сьогодні фермери припаркували свої трактори на ключових дорожніх переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами, протестуючи проти надмірної бюрократичної тяганини та конкуренції з боку дешевого імпорту», – йдеться у повідомленні.

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Протест фермерів Фото: AP

Блокпости, встановлені переважно бельгійськими фермерами за підтримки деяких їхніх нідерландських колег, перекрили автомагістралі, що є життєво важливими транспортними шляхами для вантажів з головних європейських портів Антверпена та Роттердама. Їх облаштували після дня хаосу в четвер у Брюсселі, де розлючені фермери підпалювали тюки сіна та закидали поліцію яйцями й петардами під час саміту лідерів країн ЄС.

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На тлі цих подій Ян Жамбон, прем'єр-міністр фламандського регіону Бельгії, пообіцяв допомогти фермерам.

«Ми подивимося, що можемо зробити в розумних межах. Але, загалом, я з великою симпатією ставлюся до їхніх скарг. Тепер подивимося, як ми можемо це конкретизувати», – сказав Жамбон.

Фермери скаржаться, що їм стає важче, ніж будь-коли, заробляти на гідне життя, оскільки через війну РФ проти України зростають ціни на енергоносії та добрива, а до Європи надходить дедалі більше дешевої сільськогосподарської продукції, водночас посухи, повені та пожежі, спричинені зміною клімату, знищують їхні врожаї.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла у четвер швидко підготувати нові плани зі скорочення бюрократичної тяганини, щоб фермери могли проводити більше часу на полях та менше – в офісах.

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Багато лідерів ЄС також заявили, що не схвалять торговельну угоду з південноамериканськими країнами, що знаходиться на розгляді, якщо будь-який імпорт не відповідатиме тим же регуляторним стандартам, з якими стикаються фермери ЄС, що є ключовою вимогою сектору.

Нагадаємо, польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Страйк планують розпочати 9 лютого.