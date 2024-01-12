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У Варшаві відбувся багатотисячний протест невдоволених політикою Туска (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Варшаві відбувся багатотисячний протест невдоволених політикою Туска (фото)
Учасники акції звинуватили Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір»
фото: BBC

На чолі маршу була політична верхівка опозиційної партії «Право і Справедливість»

Увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.

Демонстранти, серед яких було безліч виборців правої партії «Право і справедливість» (ПіС), що недавно втратила владу, зібралися перед будівлею польського сейму.

За оцінкою організаторів, до акції долучилися 200 тисяч людей, мерія Варшави називає цифру в 35 тисяч.

Багато хто узяв із собою червоно-білі національні прапори та плакати з написами «Туск = п'ята колона» і «Ми пережили росіян, переживемо і Туска», повідомляє BBC.

Один із плакатів також звинувачував Туска у спробі встановити у Польщі «русскій мір». При цьому нинішній прем'єр-міністр країни відомий своєю проукраїнською позицією і неодноразово виступав проти спроб Росії впливати на сусідів.

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фото: BBC

Протестувальники висловити свою підтримку ув’язненим екс-урядовцям: колишньому міністру внутрішніх справ Маріушу Камінському та його заступнику Мацею Вонсіку.

Учасники акції тримали у руках польські прапори, гучномовці і портрети ув’язнених, а також скандують «Звільнити», «Переможемо» та «Ми з вами»,  повідомляє Радіо Свобода.

На чолі маршу політична верхівка опозиційної партії «Право і Справедливість»: Ярослав Качинський, Матеуш Моравецький та Маріуш Блащак. Також до протесту долучилися дружини вʼязнів: Барбара Камінська і Рома Вонсік.

«Вони сидять у в’язниці за те, що боролися з корупцією на високих суспільних рівнях, а ця влада, ті, хто сьогодні керує, цього не сприймають. Камінський і Вонсік мають бути на свободі», – заявив на протесті лідер партії «Право і Справедливість» Качинський.

Він закликав людей, які живуть недалеко від тюрем, де сидять ексурядовці, приходити туди і підтримувати увʼязнених.

«Разом ми сильні, разом ми єдині і разом переможемо це зло, яке шириться вже 29 днів. Подивіться, як вони діють. Лише 29 днів, а вже напад на вільні медіа, напад на гідність людини, вже маємо політичних вʼязнів. Це ганьба для Польщі. Мала бути Європа, а є Білорусь, диктатура», – сказав на протесті колишній премʼєр міністр Матеуш Моравецький.

Багатотисячна колона протестувальників від Сейму рушила до канцелярії премʼєра.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.

Теги: Дональд Туск Польща протест

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