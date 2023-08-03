Саміт у Саудівській Аравії: Південна Корея може приєднатися до переговорів щодо України

Сеул обмірковує вислати високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенних консультаціях

Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними. Про це повідомляє Yonhap.

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За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує вислати високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенних консультаціях, які відбудуться у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що на зустріч запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, зокрема Індію та Китай, щоб обговорити українську формулу миру. Як повідомляється, Росію до переговорів не запрошували.

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Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.

Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

До слова, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення «ірраціональної» війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії з питань формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, були присутні представники як України, так і Росії.