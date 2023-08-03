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Саміт у Саудівській Аравії: Південна Корея може приєднатися до переговорів щодо України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Саміт у Саудівській Аравії: Південна Корея може приєднатися до переговорів щодо України
фото з відкритих джерел

Сеул обмірковує вислати високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенних консультаціях

Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними. Про це повідомляє Yonhap.

За інформацією дипломатичного джерела агентства, Сеул обмірковує вислати високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенних консультаціях, які відбудуться у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що на зустріч запрошено кілька західних країн і великих країн, що розвиваються, зокрема Індію та Китай, щоб обговорити українську формулу миру. Як повідомляється, Росію до переговорів не запрошували.

Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про її зростаючу дипломатичну участь в українському питанні.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. 

Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

До слова, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення «ірраціональної» війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії з питань формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, були присутні представники як України, так і Росії. 

Теги: Південна Корея Саудівська Аравія переговори Україна

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