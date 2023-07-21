Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна

Раніше Путін заявив, що Польща має бути вдячна СРСР за «відновлення незалежності»

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після заяв Путіна, що Сталін «подарував» Польщі землі. Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

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«Сталін був військовим злочинцем, який винний у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС», - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що західні землі Польщі є «подарунком Сталіна» і Польща має бути вдячна СРСР за «відновлення незалежності». Одіозну заяву диктатор висловив на засіданні ради безпеки Росії.

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На засіданні Путін видав ще один «урок історії XX століття», звинувативши Польщу в анексії «історичних російських губерній», захопленні частини Литви у 1920 році та участі у розділі Чехословаччини у 1938 році.

Нагадаємо, Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна.

23 травня Путін разом з головою конституційного суду РФ Валерієм Зорькіним шукали Україну на карті 17 століття ще за часів Людовіка XIV. Зорькін привіз Путіну копію карти, яку, за його словами, склали французи за часів Людовика XIV, у середині XVII століття. Він розповів, що привіз її Путіну, щоб показати, що «там немає України», а є лише Річ Посполита, «Козакія» і Московське царство.

Своєю чергою Путін погодився з такою картою, і знову продемонстрував «свої історичні знання щодо України».