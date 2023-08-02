Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Президент США Джо Байден(зліва), генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг(центр) і президент України Володимир Зеленський (праворуч)
фото:Getty Images

«Поточні потреби та вимоги України та військові та політичні міркування її союзників час від часу суперечать один одному»

Відносини України з її міжнародними партнерами стають дедалі складнішими. Напруженість та розбіжності в поглядах, мабуть, були неминучими, оскільки війна з Росією затягується. Про це пише CNBC. 

Україна йде по «тонкій кризі» разом із своїми міжнародними друзями. Вона покладається на своїх партнерів щодо військової техніки на мільярди доларів, а також інших форм гуманітарної та фінансової допомоги, і потреби щодо постачання зброї для боротьби з Росією зростають. Однак країна наполягає на тому, що бореться не лише за власне виживання, а й за Захід, протистоячи ворожій і непередбачуваній Росії.

Найбільші благодійники Києва, такі як США та Велика Британія, які надали понад $40 млрд та $4 млрд на безпекову допомогу Україні відповідно, пообіцяли підтримувати Україну до кінця. Фраза «що завгодно» стала мантрою, яку часто повторюють на публічних зібраннях союзників, які оцінюють війну та військові потреби України.

Злість партнерів

«Поточні потреби та вимоги України та військові та політичні міркування її союзників час від часу суперечать один одному, викликаючи неприємні зустрічі», – зазначає телеканал. Зокрема, згадується гнівна риторика Зеленського під час саміту НАТО, в якому він обурювався, що Україні не дають запрошення до Альянсу. За даними CNBC, та заява «розлютила деяких союзників» і стала «надто помітним кроком».

«Коментарі, зроблені Зеленським перед минулим самітом, не дуже добре знайшли відгук у Вашингтоні... адміністрація США була дуже роздратована», – сказало CNBC джерело. Джерело додало, що Вашингтон був роздратований й іншими епізодами війни, в яких Україна нібито «проігнорувала» поради Заходу.

«США наполегливо радять Україні не робити певних речей, але Київ все одно їх робить, відмахуючись чи не зважаючи на побоювання США. І вони звертаються до Сполучених Штатів, чи до Вашингтона, чи до адміністрації Байдена, скаржачись на те, що вони не беруть участь у переговорах з НАТО», – сказало джерело.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прямо заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю. Він нагадав, як минулого року приїжджав до України, щоб отримати перелік необхідної зброї. «Знаєте, ми не Amazon (найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет – «Главоком»). Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб одержати список», – заявив Воллес.

Зрештою, альянс НАТО твердо стояв за Києвом і наголошував на своїй єдності, зосереджуючись на більшій меті: гарантувати, що Росія не «переможе» у війні проти свого сусіда та не наважиться атакувати інші колишні радянські республіки. Тим не менш, цей епізод підкреслив необхідність України дотримуватися тонкої межі між вимогами та тиском, який вона чинить на своїх союзників.

Україна завжди хотітитиме більше

Експерти видання при цьому з розумінням ставляться до позиції України, яка в умовах війни завжди хотітиме більше, ніж може надати Захід. Але є й інші розбіжності.

«Україна дратує своїх союзників не лише на дипломатичному рівні. Військова стратегія України – і символічне значення, яке вона надавала боротьбі за кожну частину української території, – іноді суперечила військовій перспективі та прагматизму її союзників», – пише видання.

Вважається, що Київ сильно роздратував США, коли він вирішив продовжити боротьбу за Бахмут, місто яке опинилося в епіцентрі запеклої війни між російськими найманцями та українськими військами.

«Американці, м’яко кажучи, заохочували українців не вести певні битви так, як хотіла Росія, оскільки це могло мати довгострокові наслідки у вигляді втрат живої сили та витрат артилерійських боєприпасів. Проте для Києва Бахмут був більше, ніж місто. Це був символ українського непокори, хоча його стратегічна цінність була сумнівною», – сказав  CNBC спеціаліст військової розвідки та президент Rochan Consulting Конрад Музика.

Зараз серед созників зростає очікування щодо «ударної» частини стратегії України, і зростають припущення, що Україна почала направляти частину своїх резервних сил, включаючи бригади, навчені та оснащені НАТО, для великого прориву через російську оборону на півдні України.

Читайте також: Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян
Теги: росія Вашингтон президент Україна Володимир Зеленський Велика Британія військові музика війна НАТО Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрко Напора з серпня минулого року співає на вулицях, а зароблені гроші передає на потреби війська
Юрко, який зібрав 3 млн грн для ЗСУ: На честь першого мільйона я їв суші
27 липня, 21:15
Президент привітав воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем
Зеленський розповів, для чого приїздив у Одесу
2 липня, 16:47
У Москві сильна злива зі шквальним вітром, яка триватиме до завтра
Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)
18 липня, 16:00
Володимир Зеленський та Акіхіко Танак
Зеленський провів зустріч з делегацією Японії: про що говорили
18 липня, 22:39
Боднар підкреслив, що повернення «Азовців» – не тільки «добрий жест для України», перш за все, це посилення позицій Анкари у комунікації з Москвою
Повернення «азовців»: посол розповів, який сигнал Анкара послала Путіну
10 липня, 12:13
Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році
США оголосили передачу Україні касетних боєприпасів
7 липня, 21:53
За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області
По Чернігівщині ворог бив із мінометів, авіаудари на Харківщині: ситуація в регіонах
9 липня, 11:02
Феміда відкинула щире каяття обвинуваченого як пом’якшуючу обставину, оскільки він не довів, що хоче змінити ситуацію, яка сталася
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
27 липня, 16:10
За словами Зеленського, теракт в Оленівці є навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців»
Роковини теракту в Оленівці: Зеленський передав послання росіянам (відео)
29 липня, 16:43

Політика

Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Путін дав новий орден матері Кадирова
Путін дав новий орден матері Кадирова
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
55K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
53K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
26K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
17K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту