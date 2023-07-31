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Саміт у Саудівській Аравії: президент Мексики поставив ультиматум

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Саміт у Саудівській Аравії: президент Мексики поставив ультиматум
Обрадор: «Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже ірраціонально»
фото з відкритих джерел

Обрадор заявив, що Мексика візьме участь у саміті, тільки в тому разі, якщо на них будуть присутні як Україна, так і Росія

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення «ірраціональної» війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії були присутні представники як України, так і Росії. Про це повідомляє Reuters.

Обрадор заявив, що Мексика візьме участь у переговорах щодо України, тільки в тому разі, якщо на них будуть присутні обидві сторони.

«Якщо і Україна, і Росія погодяться шукати рішення для досягнення миру, ми візьмемо участь. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже ірраціонально», – заявив Обрадор, зазначивши, що «конфлікт» призвів до масових людських жертв.

«Єдине, що від нього виграє, – це військова промисловість», – наголосив президент Мексики.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, поінформували, що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені посадовці з 30 країн.

До слова, офіс президента України підтвердив, що в Саудівській Аравії відбудеться міжнародна зустріч за участі представників десятків країн світу щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Теги: росія Саудівська Аравія Мексика президент

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