Британська розвідка назвала втрати «вагнерівців» в Україні: шокуючі цифри

Найближчими днями ПВК «Вагнер», найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом

Міноборони Росії перебрало на себе вербувальний конвеєр «Вагнера» у тюрмах

У лавах ПВК «Вагнер» за кілька місяців загинули до 20 тисяч в’язнів. Такі дані отримало міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що найближчими днями ПВК «Вагнер», найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом. А схема вербування в'язнів за «Проектом К» досягла свого піку на початку 2023 року, і за нею найняли щонайменше 40 тисяч чоловіків.

У розвідці вважають, що значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу у ПВК «Вагнер» як професійні контрактники. Тим часом, міноборони Росії перебрало на себе вербувальний конвеєр «Вагнера» у тюрмах.

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У міноборони Британії додають, що кінець цієї схеми знаменує собою важливу віху в історії «Вагнера» та війни Росії в Україні. Так, солдати, надані «Проектом К», дозволили Росії захопити Бахмут - один з небагатьох її нещодавніх успіхів.

«Проект перетворив «Вагнер» на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 тис. засуджених новобранців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.