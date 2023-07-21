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Британська розвідка назвала втрати «вагнерівців» в Україні: шокуючі цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала втрати «вагнерівців» в Україні: шокуючі цифри
Найближчими днями ПВК «Вагнер», найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом
фото ілюстративне

Міноборони Росії перебрало на себе вербувальний конвеєр «Вагнера» у тюрмах

У лавах ПВК «Вагнер» за кілька місяців загинули до 20 тисяч в’язнів. Такі дані отримало міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що найближчими днями ПВК «Вагнер», найімовірніше, звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом. А схема вербування в'язнів за «Проектом К» досягла свого піку на початку 2023 року, і за нею найняли щонайменше 40 тисяч чоловіків.

У розвідці вважають, що значна кількість помилуваних засуджених, ймовірно, прийме пропозицію продовжити службу у ПВК «Вагнер» як професійні контрактники. Тим часом, міноборони Росії перебрало на себе вербувальний конвеєр «Вагнера» у тюрмах.

У міноборони Британії додають, що кінець цієї схеми знаменує собою важливу віху в історії «Вагнера» та війни Росії в Україні. Так, солдати, надані «Проектом К», дозволили Росії захопити Бахмут - один з небагатьох її нещодавніх успіхів.

«Проект перетворив «Вагнер» на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Він також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії: протягом кількох місяців було вбито до 20 тис. засуджених новобранців», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка назвала втрати «вагнерівців» в Україні: шокуючі цифри фото 1

Нагадаємо, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: ПВК «Вагнер» війна окупанти Україна

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