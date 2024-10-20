У Молдові тривають президентські вибори, Майя Санду вже проголосувала

Президентські вибори в Молдові визнані такими, що відбулися

Станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Зазначається, що менш ніж за сім годин до закриття виборчих дільниць понад 930 тисяч громадян із приблизно 2,7 мільйона виборців реалізували своє право голосу.

Загалом виборців очікують на 2219 виборчих дільницях, з яких 1988 відкриті на території Республіки Молдова, включно із 30 дільницями для мешканців лівого берега Дністра.

Згідно з чинним законодавством Молдови вибори вважаються дійсними, якщо явка на них подолала мінімальний поріг у 33,33% зареєстрованих виборців.

Чинна президентка Молдови Майя Санду вже віддала свій голос на виборах нового президента країни та закликала інших громадян виходити й «самим вирішувати свою долю». Про це вона написала у Facebook.

«Сьогодні проголосувала за те, щоб Молдова могла розвиватися в мирі та свободі, щоб Молдова могла будувати майбутнє, яке хоче і якого заслуговує. Молдавани мають вирішувати свою долю. Голос кожного важливий. Це не просто марка на папері. Це твоє слово для своєї долі», – написала президентка.

Нагадаємо, окрім Санду, на посаду президента Молдови балотуються ще 10 кандидатів:

Під час проведення першого туру президентських виборів у Молдові екзит-полів не буде. Утім, жовтневе соцопитування WatchDog.MD показало, що більшість виборців (35,8%) віддають перевагу Маї Санду.

Окрім того, у Молдові одночасно проводять референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС. Соцопитування показало, що на референдумі 55,1% готові проголосувати за те, щоб євроінтеграцію внесли до Конституції Молдови. Проти виступили 34,5% опитаних, ще 7,9% – відповіли, що не визначилися.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомляла, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.